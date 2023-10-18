وقفة تضامنية مع شعب فلسطين بكفر الشيخ وتفويض الرئيس السيسي لاتخاذ اللازم فى دعم القضية

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مسيرة ووقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتأييد مواقف الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية، وتفويض الرئيس السيسي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية.

خرجت المسيرة من أمام ديوان عام مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، متجهة للوقوف بميدان النصر، لتعلن تضامنها مع أهالي غزة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على أهالي غزة، وأعلن الشباب موافقتهم على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يتخذه من إجراءات لحماية الأراضي المصرية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، تأييده الكامل لموقف الدولة المصرية والاصطفاف خلف القيادة السياسية، في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء، موضحاً أن ملايين المصريين خرجوا للتظاهر تعبيراً عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، ليكون المعيار الوحيد في ذلك هو السلام العادل، وذلك حفاظاً على مقدرات مصر وأمن وسلامة شعبها.