اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 06:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهل غزة وحملة للتبرع بالدم.. صور

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 05:16 م
وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهل غزة وحملة للتبرع بالدم.. صور وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهلنا في غزة
كتب لؤى على

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نظمت مشيخة الأزهر، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الفلسطينين في غزة الذين يتعرضون لإرهاب الكيان الصهيونى، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء وآلاف المصابين، للتعبير عن الرفض القاطع للأعمال الوحشية والبربرية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الأطفال والنساء العزل والأبرياء في غزة، وآخرها تلك الجريمة الشنعاء التي ارتكبها أمس، بقصف مستشفى المعمدان، في مشهد كان بمثابة الإعلان عن موت الضمير العالمي.
 
وفي السياق نفسه، نظمت مشيخة الأزهر، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد كبير من العاملين بمشيخة الأزهر الشريف والقطاعات الرئيسية، لصالح إخواننا المصابين في غزة، إسهاما منهم في تقديم أقل القليل من الدعم، واستكمالا لما بذله الأزهر الشريف من جهود دعما لإخواننا الفلسطينيين.
 
وكان الأزهر قد أطلق نداءً إلى الأمة العربية والإسلامية لإعادة النظر جذريًّا في الاعتماد على الغرب الأوروبي الأمريكي المتغطرس، مشددا على أنَّ الغرب بكل ما يملك من طاقاتٍ عسكريةٍ وآلاتٍ تدميريةٍ ضعيف وخائف حين يلقا الفلسطينيين على أرضهم، فهو يقاتلُ على أرضٍ غير أرضه ويدافع عن عقائد وأيديولوجيات بالية عفا عليها الزمن.
 
وطالب الأزهر الأمة الإسلامية أن تستثمر ما حباها الله به من قوة وأموال وثروات وما تملكه من عُدةٍ وعتادٍ، وأن تقف به خلف فلسطين وشعبها المظلوم الذي يواجه عدوًّا فقد الضَّمير والشعور والإحساس، وأدار ظهرَه للإنسانيَّة والأخلاق وكل تعاليم الرسل والأنبياء.
 
وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهلنا في غزة وحملة للتبرع بالدم 1
وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهلنا في غزة

وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهلنا في غزة وحملة للتبرع بالدم 2
وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهلنا في غزة وحملة للتبرع بالدم 

وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهلنا في غزة وحملة للتبرع بالدم 3
وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهلنا في غزة وحملة للتبرع بالدم 

وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهلنا في غزة وحملة للتبرع بالدم 4
وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهلنا في غزة وحملة للتبرع بالدم 

وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهلنا في غزة وحملة للتبرع بالدم 5
وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهلنا في غزة وحملة للتبرع بالدم

وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهلنا في غزة وحملة للتبرع بالدم 6
وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهلنا في غزة وحملة للتبرع بالدم

وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهلنا في غزة وحملة للتبرع بالدم 7
وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهلنا في غزة 

وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهلنا في غزة وحملة للتبرع بالدم 8
وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهلنا في غزة

وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهلنا في غزة وحملة للتبرع بالدم 9
وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهلنا في غزة 

وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهلنا في غزة وحملة للتبرع بالدم 10
وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهلنا في غزة 

وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهلنا في غزة وحملة للتبرع بالدم 11
وقفة تضامنية بمشيخة الأزهر مع أهلنا في غزة 

 







جرائم إسرائيل

مستشفى المعمداني

مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني

قصف مستشفى المعمداني

مستشفى المعمدان

مستشفى المعمداني غزة

مستشفى المعمداني في غزة

مستشفي المعمداني

لحظة قصف مستشفى المعمداني

قصف إسرائيلي استهدف المستشفى المعمداني

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