اليوم السابع
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وقفات لشباب الجامعات والأهالى بالوادى الجديد للتنديد بوحشية إسرائيل فى غزة.. فيديو وصور

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 05:36 م
وقفات لشباب الجامعات والأهالى بالوادى الجديد للتنديد بوحشية إسرائيل فى غزة.. فيديو وصور جانب من الوقفة
الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

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نظم المئات من أهالى مدينة الخارجة وشباب جامعة الوادى الجديد وقفات تضامنية للتنديد بوحشية الإحتلال الإسرائيلى ضد أطفال غزة بمشاركة قيادات الجامعة وعددا كبيرا من المواطنين وأهالى المحافظة حاملين أعلام مصر ولافتات تطالب بالتدخل الدولى الفورى لوقف الاعتداءات الوحشية ضد الفلسطينيين وخاصة بعد ارتكاب المجزرة المروعة بقصف مستشفى غزة والتى راح ضحيتها مئات الأطفال المصابين.

وطاف المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية شارع النبوى المهندس وميدان الساحة وميدان البساتين مرددين شعارات داعمة للقضية الفلسطينية وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى والتصدى لمحاولات حل القضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية وعدم المساس بالأمن القومى لمصر.

كما أدى فضيلة الشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة بمشاركة الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ونواب رئيس الجامعة وعدد من قيادات مديريات العموم وجمعيات تنمية المجتمع المحلى ومئات الشباب واستكمل المشاركون من شباب الجامعات فعاليات الوقفة الاحتجاجية تأكيدا على تأييد موقف الرئيس السيسى والحكومة المصرية من أجل مؤازرة ودعم القضية الفلسطينية ومطالبة المجتمع الدولى بالتدخل لإنهاء تلك المأساة الإنسانية التى يعيشها أهل غزة.

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وقفات-احتجاجية-لشباب-الجامعات-والأهالي-بالوادى-الجديد-للتنديد-بالاعتداء-الإسرائيلي-على-غزة-(13)
 
وقفات-احتجاجية-لشباب-الجامعات-والأهالي-بالوادى-الجديد-للتنديد-بالاعتداء-الإسرائيلي-على-غزة-(14)
 
وقفات-احتجاجية-لشباب-الجامعات-والأهالي-بالوادى-الجديد-للتنديد-بالاعتداء-الإسرائيلي-على-غزة-(15)
 
وقفات-احتجاجية-لشباب-الجامعات-والأهالي-بالوادى-الجديد-للتنديد-بالاعتداء-الإسرائيلي-على-غزة-(16)
 
وقفات-احتجاجية-لشباب-الجامعات-والأهالي-بالوادى-الجديد-للتنديد-بالاعتداء-الإسرائيلي-على-غزة-(17)
 
وقفات-احتجاجية-لشباب-الجامعات-والأهالي-بالوادى-الجديد-للتنديد-بالاعتداء-الإسرائيلي-على-غزة-(18)
 
وقفات-احتجاجية-لشباب-الجامعات-والأهالي-بالوادى-الجديد-للتنديد-بالاعتداء-الإسرائيلي-على-غزة-(19)
 
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