وزير الإسكان يتفقد محطة تنقية مياه الشرب بمدينة العبور بطاقة مليون م3 يومياً

كتب أحمد حسن

الجزار يوجه رسالة شديدة اللهجة للشركات المسئولة عن التشغيل والصيانة.. ويمنحهم مهلة أسبوع لقياس معدلات تحسين الأداء

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تنقية مياه الشرب بمدينة العبور، بطاقة مليون م3 يومياً، والتى تُعد من أكبر محطات المياه بالمدن الجديدة، والمأخذ المغذى لها على ترعة الإسماعيلية، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس جهاز المدينة.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة متابعة وتقييم أداء الشركات المسئولة عن أعمال تشغيل وصيانة محطة تنقية مياه الشرب والمأخذ المغذى لها، من أجل ضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، طبقاً للمواصفات العالمية المعمول بها في هذا المجال، موجهاً رسالة شديدة اللهجة للشركات المسئولة عن التشغيل والصيانة، ويمنحهم مهلة أسبوع لقياس معدلات تحسين الأداء، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتجول وزير الإسكان لتفقد مكونات المحطة المختلفة، ومتابعة سير العمل بها، والاطمئنان على آلية السحب الدورى للعينات من المأخذ والمحطة والشبكات، وفحصها بالمعمل المركزى للمحطة، للتأكد من جودة المياه المنتجة، كما استمع إلى شرح تفصيلي من رئيس جهاز مدينة العبور، ومسئولى المحطة، عن موقف تشغيل المحطة والتى تغذى مدينة العبور، بجانب مدن (القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - بدر - النهضة - السلام).