وزارة العمل: وحدة متنقلة بأبو قير لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل نقل وحدة التدريب المتنقلة التابعة لمديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، إلى المدينة الشبابية بأبو قير كمحطة جديدة من محطات التدريب فى القرى الأكثر احتياجاً، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على 3 مهن مطلوبة فى سوق العمل داخل المحافظة ، وذلك تنفيذاً لبرتوكول التعاون الموقع بين الوزارة مع وزارة الشباب لدعم الأسر الأكثر احتياجاً وتأهيل الشباب علي المهن المختلفة والوصول للقرى البعيدة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل وتأهيلهم بالمهارات والقدرات اللازمة للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم فى تحسين مستويات المعيشة وتحد من معدلات البطالة ..

وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، فى تقريرٍ للوزارة، أن المبادرة تجسد عملياً رؤية الدولة المصرية نحو رفع كفاءة ومهارة العمالة وتشجيع الشباب علي التدريب بالمهن المختلفة لاكسابهم الخبرة وتاهيلهم لسوق العمل، ومشيراً إلى انه سيتم عقد الدورات التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة لمدة شهر، بواقع 150 ساعة تدريبية، ومهنتي السباكة الصحية والتركيبات الكهربائية لمدة اسبوعين بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة بمعرفة مدربين متخصصين من ذوي الخبرات وتم اختيارهم من قبل الادارة العامة لمراكز التدريب المهني بالمديرية، ومنوهاً إلى ان الوحدة المتنقلة ستتواجد بمنطقة ابو قير لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد نقلها من منطقة 45، ومن ثم تنطلق لمنطقة أخرى لتغطية قرى المحافظة مجاناً، مؤكدًا أن المديرية ستقوم بمتابعة المتدربين باستمرار أثناء التدريب وبعد انتهائه، وأن أوائل الخريجين من الدورات التدريبية سوف يحصلون على شنطة عدة مجانية وماكينات خياطة للبدء في مشروع صغير لهم، وايضاً سيتم توفير فرص عمل فى القطاع الخاص والاستثماري للراغبين بعد التدريب.