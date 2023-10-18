اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 02:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

هندسة المنوفية تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى تنديدًا بجرائم الاحتلال

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 02:28 م
هندسة المنوفية تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى تنديدًا بجرائم الاحتلال جانب من الوقفة
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت طلاب كلية الهندسة جامعة المنوفية، وقفة تضامنيه مع الأشقاء من الشعب الفلسطينى ، تنديدا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وممارسات العنف ضد الشعب الفلسطينى والمدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلى تجاه قطاع غزة.
 
جدير بالذكر أن السفير الفلسطيني بالقاهرة، قد وجه الشكر لمصر، قائلا إن مصر هى الشقيقة الكبرى التي تحرص منذ البداية على الوقوف مع الشعب الفلسطيني، والرئيس عبد الفتاح السيسي قد تلقى وأجرى اتصالات مع زعماء وقادة دول عديدة لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة.
 
وقال السفير دياب اللوح، خلال تصريحات سابقة، إن "ما يجري في قطاع غزة الآن هو حرب إبادة جماعية ممنهجة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وأبعاد"، مشيرا إلى أن "ما يجرى فى قطاع غزة جريمة حرب كاملة الأركان ومجازر دموية بشعة ترتكبها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى".
 
 
جانب من الوقفة (2)
جانب من الوقفة (2)

جانب من الوقفة (1)
جانب من الوقفة (1)

 







محافظة المنوفية

جامعة المنوفية

شعب فلسطين

وقفه تضامنيه

اليوم السابع بلس

غزة الآن

غزة



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة المنوفية يتابع حملة التبرع بالدم للفلسطينيين بمجمع الكليات النظرية

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 07:00 م

اتحاد الصناعات يعلن دعم موقف الرئيس السيسى لمواجهة العدوان على غزة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 02:22 م

حياة كريمة تعلن تأييدها الكامل للرئيس السيسى حيال العدوان على غزة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 02:19 م

مجزرة المعمدانى تجبر الغرب على تبنى خطاب متوازن تجاه غزة.. ماكرون: يتعين إدخال المساعدات دون تأخير.. شولتز: نعمل مع مصر فى هذا الملف.. بوريل: المدنيون يدفعون ثمنا باهظا.. وفون دير لاين: لا شيء يبرر قصف مستشفى

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 02:15 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة