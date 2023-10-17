رئيس جامعة المنوفية يتابع حملة التبرع بالدم للفلسطينيين بمجمع الكليات النظرية

المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر، بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة حملة للتبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا من الجامعة على تقديم الدعم والإغاثة الإنسانية لإخواننا بدولة فلسطين.

وقد قام الدكتور أحمد القاصد بمتابعة فعاليات الحملة بمجمع الكليات النظرية، وتشجيع الطلاب على هذه المبادرة الطيبة، رافقه عمداء الكليات، والدكتور إسلام فيض الله رائد الأسرة المركزية ومقرري الأسرة بكليات المجمع النظرى.

وأكد رئيس الجامعة علي أن الحملة تأتي في إطار إهتمام الدولة المصرية ودورها الرائد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

وأشار القاصد إلى أن الجامعة تتضامن مع الشعب الفلسطينى والأحداث التي يشهدها قطاع غزة، مؤكدا أن فعاليات حملة التبرع بالدم مستمرة بكليات الجامعة لمدة أسبوع.

وأشاد القاصد بجهود أسرة طلاب من أجل مصر في تنظيم فعاليات الحملة، وحشد الأعداد الكبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين للتبرع من كافة كليات الجامعة، مضيفًا أن عملية التبرع بالدم شهدت إقبالا كبيرا من منسوبي الجامعة والطلاب .