هتافات الوقفة الاحتجاجية بنقابة الصحفيين: لا تهجير ولا توطين.. الأرض أرض فلسطين

كتبت ندى سليم

انطلقت الوقفة الاحتجاجية، التى تنظمها نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة بغزة.

وقد تعالت الهتافات من المتضامنين بالوقفة الاحتجاجية، تحت شعار "لا تهجير ولا توطين.. الأرض أرض فلسطين"، ولاسيناء ولا تهجير إسرائيل تبطل ضرب"، وهتاف آخر "مطلب واحد للجماهير قفل سفارة وطرد سفير".

وقد شارك العشرات على سلم نقابة الصحفيين، بالوقفة الاحتجاجية، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة التى يمارسها بالشعب الفلسطيني وقطاع غزة على وجه التحديد، وكان آخرها القصف الغاشم الذى استهدف المستشفى المعمداني بغزة، وأسفر عن استشهاد المئات..

وكان مجلس نقابة الصحفيين أعلن عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وأكدت نقابة الصحفيين، أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني.