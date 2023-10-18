اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 05:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

هتافات الوقفة الاحتجاجية بنقابة الصحفيين: لا تهجير ولا توطين.. الأرض أرض فلسطين

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 04:49 م
هتافات الوقفة الاحتجاجية بنقابة الصحفيين: لا تهجير ولا توطين.. الأرض أرض فلسطين جانب من الوقفه
كتبت ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلقت الوقفة الاحتجاجية، التى تنظمها  نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء،  تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة بغزة.
وقد تعالت الهتافات من المتضامنين بالوقفة الاحتجاجية،  تحت شعار "لا تهجير ولا توطين.. الأرض أرض فلسطين"، ولاسيناء ولا تهجير إسرائيل تبطل ضرب"، وهتاف آخر "مطلب واحد للجماهير قفل سفارة وطرد سفير".
 
وقد شارك العشرات على سلم نقابة الصحفيين، بالوقفة الاحتجاجية، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة التى يمارسها بالشعب الفلسطيني وقطاع غزة على وجه التحديد، وكان آخرها القصف الغاشم الذى استهدف المستشفى المعمداني بغزة، وأسفر عن استشهاد المئات..
 
وكان مجلس نقابة الصحفيين أعلن عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.
 
وأكدت نقابة الصحفيين، أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني.
 
WhatsApp Image 2023-10-18 at 3.47.40 PM

 







جرائم إسرائيل

مستشفى المعمداني

مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني

قصف مستشفى المعمداني

مستشفى المعمدان

مستشفى المعمداني غزة

مستشفى المعمداني في غزة

مستشفي المعمداني

لحظة قصف مستشفى المعمداني

قصف إسرائيلي استهدف المستشفى المعمداني

ضرب مستشفي المعمداني

اسرائيل تقصف مستشفى المعمدان

المعمداني

مجزرة غزة

المسجد الأقصى

دعم فلسطين

اليوم السابع بلس

قصف غزة

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

قتل الأبرياء في عزة

قتل أطفال فلسطين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة