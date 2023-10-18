نقيب صيادلة القاهرة: ندعم الرئيس فى كل خطواته ونرفض تهجير الفلسطينيين

كتبت آية دعبس

أكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، عضو مجلس الشيوخ، رفضه لكل الممارسات التى تحدث ضد الشعب الفلسطينى، والهجمات الصهيونية الغاشمة على المنشآت الطبية والمواطنين العزل بغزة، وقطع المياه والكهرباء ومنع وصول الغذاء والمساعدات لهم.

وأضاف الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أن كافة المصريين يدعمون إجراءات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على كل شبر من مصر، ويرفضون التهجير القسرى للفلسطينين من أراضيهم تجاه الأراضى المصرية، أو تصفية القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني: "مصر فيها 105 ملايين والرأى العام المصري والعربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا استدعى الأمر أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصرى".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة، لافتا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطيني، وأوضح الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، ونرى أنّ ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان المدنين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.