نقابة المهن التعليمية تدين العدوان الإسرائيلي على مستشفى المعمداني

كتبت آية دعبس

أدانت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني، وما ترتب عليه من استشهاد المئات من الأبرياء والنساء والأطفال.

وأكدت نقابة المعلمين، أن استمرار الجرائم الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، يعد تحد سافر لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وأعلنت نقابة المعلمين، دعمها المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع القرارات التي يتخذها بشأن القضية الفلسطينية.