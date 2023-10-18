اليوم السابع
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نقابة العلوم الصحية: استهداف إسرائيل مستشفى المعمدانى وقتل المرضى جريمة حرب

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:02 ص
نقابة العلوم الصحية: استهداف إسرائيل مستشفى المعمدانى وقتل المرضى جريمة حرب أحمد السيد الدبيكي رئيس نقابة العلوم الصحية
كتبت آية دعبس

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أدانت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، نقيبا ومجلسا ومجالس النقابات الفرعية، استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في حي الزيتون بقطاع غزة، بفلسطين الشقيقة، مما أسفر عن سقوط مئات الشهداء من المرضى الأبرياء والجرحى.
 
واستنكرت النقابة ارتكاب هذه المجزرة الوحشية، التي لم تراع المرضى الضعفاء داخل المنشأة الصحية، ووصفتها ب "جريمة ضد الإنسانية"، تختم محاسبة مرتكبيها، فالكيان الصهيوني طالما خرق القوانين والقواعد الدولية، وليس بعيدا عليه انتهاك الحقوق الإنسانية، وهو أمر يستلزم إحالته للمحاكمة الدولية واتهامه كمجرم حرب.
 
وطالبت النقابة القادة العرب والمجتمع الدولي، بالتدخل للإنقاذ المرضى الأبرياء والمدنيين والمرضى من الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه، مؤكدة دعمها لكافة الجهود لوقف نزيف الدم بقطاع غزة، وسلسلة الإمدادات والمساعدات الإنسانية من الأطعمة والأدوية، مستنكرة محاولات إسرائيل منع وصول تلك الإمدادات للشعب الفلسطيني، والمرضى بالمستشفيات، مؤكدة على أن ذلك وصمة عار في جبين الإنسانية، واعتبرته إبادة جماعية للشعب المدافع عن بلده.
 
 






جرائم إسرائيل

مستشفى المعمداني

مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني

قصف مستشفى المعمداني

مستشفى المعمدان

مستشفى المعمداني غزة

مستشفى المعمداني في غزة

مستشفي المعمداني

لحظة قصف مستشفى المعمداني

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