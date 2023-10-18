نقابة العلوم الصحية: استهداف إسرائيل مستشفى المعمدانى وقتل المرضى جريمة حرب

كتبت آية دعبس

أدانت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، نقيبا ومجلسا ومجالس النقابات الفرعية، استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في حي الزيتون بقطاع غزة، بفلسطين الشقيقة، مما أسفر عن سقوط مئات الشهداء من المرضى الأبرياء والجرحى.

واستنكرت النقابة ارتكاب هذه المجزرة الوحشية، التي لم تراع المرضى الضعفاء داخل المنشأة الصحية، ووصفتها ب "جريمة ضد الإنسانية"، تختم محاسبة مرتكبيها، فالكيان الصهيوني طالما خرق القوانين والقواعد الدولية، وليس بعيدا عليه انتهاك الحقوق الإنسانية، وهو أمر يستلزم إحالته للمحاكمة الدولية واتهامه كمجرم حرب.

وطالبت النقابة القادة العرب والمجتمع الدولي، بالتدخل للإنقاذ المرضى الأبرياء والمدنيين والمرضى من الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه، مؤكدة دعمها لكافة الجهود لوقف نزيف الدم بقطاع غزة، وسلسلة الإمدادات والمساعدات الإنسانية من الأطعمة والأدوية، مستنكرة محاولات إسرائيل منع وصول تلك الإمدادات للشعب الفلسطيني، والمرضى بالمستشفيات، مؤكدة على أن ذلك وصمة عار في جبين الإنسانية، واعتبرته إبادة جماعية للشعب المدافع عن بلده.