نقابة أطباء الشرقية: ندعم الرئيس السيسى فى قراراته ونستنكر العدوان الغاشم

الشرقية- إيمان مهنى

اعلنت نقابة أطباء الشرقية، دعمها لقرارات القيادة السياسية او اجراءات، بشأن العدوان الغاشم من قوات الأحتلال علي قطاع غزة.

اسنتكرت نقابة الشرقية في بيانا: الجريمة النكراء، في استهداف مستشفي المعمداني، الصمت الامريكي والعربي تجاه مايحدث من جرائم تجاه العزل والمرضى.

قائلا: كلنا خلف القيادة السياسة وما تتخذه من قرارات او اجراءات وتبقي مصر دائما وابدا قلب العرب النابض.

كانت النقابة قد عقدت الاجتماع الإجرائى لمجلس النقابة المنتخب لتشكيل هيئة المكتب بالمقر الإداري للنقابة واستهل المجلس الجلسة بالوقوف دقيقة حداد علي ارواح شهداء فلسطين من جراء القصف البربري لقوات الاحتلال للمدنيين والآمنين واعلنوا تأيدهم المطلق لحق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضة وحقهم في حياة آمنة مستقرة.