إذا كنت تعاني من حساسية، فمن المرجح أن يكون مخاط الذى تفرزه شفافًا ورقيقًا، وفقًا لخبراء الصحة، قد تؤدي الحساسية أيضًا إلى حكة في العين أو الأنف أو الحلق، لا ترتبط هذه العلامات عادةً بنزلات البرد، إذا كنت تعاني من الحمى، فمن المرجح أن يكون ذلك بسبب عدوى مثل البرد أو الأنفلونزا وليس الحساسية.

فيما يلي بعض النصائح للوقاية من الحساسية الموسمية وعلاجها..