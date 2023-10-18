اليوم السابع
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مفوضية حقوق الإنسان: ما يحدث فى فلسطين لا يوجد كلمة فى القواميس لوصفه

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 10:36 ص
مفوضية حقوق الإنسان: ما يحدث فى فلسطين لا يوجد كلمة فى القواميس لوصفه جانب من المؤتمر
كتب محمود طه حسين تصوير خالد كامل وإبراهيم سعيد - تصوير خالد كامل

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دعا فولكر تورك، المفوض السامى لحقوق الإنسان، الدول العربية لجعل التعليم الابتدائي والثانوي حق لكل طفل، مع ترسيخ حقوق الإنسان فى المناهج الدراسية، وإزالة القوالب القائمة على النوع أو الجنس من المناهج، 
 
من جانبه قال مازن شقورة، الممثل الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمفوصية السامية لحقوق الإنسان:  كنا نتمنى أن يكون المؤتمر يتم فى ظروف وأحداث أفضل من هذا بسبب ما يحدث فى فلسطين، متابعا: ما يحدث فى فلسطين لا يوجد كلمة فى القواميس يمكن تصف ما يمارس ضد الشعب الفلسطينى نتيجة الانتهاكات الجسيمة التى ترتكب ضد الشعب الفلسطينى، قائلا: كل صباح نرسل أطفالنا إلى المدارس لعلهم يشعرون بالانتماء أو يتعلموا شئ، فالتعليم يزود الشباب بالادوات التى يحتاجونها فى المجتمع ونتمنى أن يزودهم بالقيم للدفاع عن حقوقهم والدفاع عن حقوق الآخرين.
 
وتابع مازن شقورة: نضع فى أولوياتنا تكريس الحق فى التعليم، مشيرا إلى أن التثقيف فى مجال حقوق الإنسان يعزز المهارات وأيضا مواجهة التحديات والتفكير النقدي خاصة فى ظل ظروف تنتشر فيها المعلومات المضللة، داعيا أن تكون ضمن توصيات المنتدى ما يحدث ويدور فى المنطقة العربية باعتبار حقوق الأطفال والحق فى الحياة من أهم الحقوق.
 
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