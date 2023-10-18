اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 06:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة والتنديد بجرائم إسرائيل.. فيديو وصور

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 05:28 م
مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة والتنديد بجرائم إسرائيل.. فيديو وصور مظاهرات بميدان الحصرى لدعم فلسطين
كتب سيد الخلفاوى تصوير حسن محمد

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احتشد الآلاف من المواطنين بميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، للتعبير عن تضامنهم من الفلسطينيين، ودعم القضية الفلسطينية، والتنديد بالجرائم الوحشية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة، خاصة بعد قصف مستشفى الأهلى العربى بالقطاع وهو فعل محرم دوليا، ما أسفر عن مئات الشهداء والمصابين، في ظل الحصار الذى يفرضه الكيان الصهيوني على قطاع غزة.
 
 
ورفع المتظاهرين العلم المصري بجوار العلم الفلسطيني، مرددين هتافات لدعم وتأييد الفلسطينيين.
 
يأتي ذلك بالتزامن مع خروج مظاهرت في عدة مناطق بمصر، وكذلك في الدول العربية للتندين بالأفعال الوحشية التي ينفذها جيش الاحتلال.
 
وفى السياق ذاته، تجمع آلاف الطلاب من جامعة القاهرة ، أمام مقر الجامعة بالجيزة لتنظيم وقفة تضامنية والتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى وقصف مستشفى المعمدانى فى غزة، والقصف المتواصل على قطاع غزة.
 
ونظم طلاب جامعة القاهرة، الوقفة التضامنية، بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، حيث رفع المشاركون فى الوقفة لافتات رفض ممارسات إسرائيل ضد المدنيين والأطفال فى غزة.
 
وكان عدد كبير من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بكلية طب أسنان جامعة القاهرة، قد أدوا منذ قليل، صلاة الغائب على شهداء قطاع غزة المدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلى على مستشفى الأهلى المعمدانى التى راح ضحيتها ما يقرب من  1000 شخص.
 
مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (1)
مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (1)

مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (2)
مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (2)

مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (3)
مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (3)

مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (4)
مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (4)

مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (5)
مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (5)

مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (6)
مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (6)

مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (7)
مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (7)

مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (8)
مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (8)

مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (9)
مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (9)

مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (10)
مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (10)

مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (11)
مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (11)

مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (12)
مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (12)

مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (13)
مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (13)

مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (14)
مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (14)

مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (15)
مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (15)

مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (16)
مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (16)

مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (17)
مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (17)

مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (18)
مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (18)

مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (19)
مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (19)

مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (20)
مظاهرة حاشدة بميدان الحصرى لدعم غزة (20)

 







جرائم إسرائيل

مستشفى المعمداني

مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني

قصف مستشفى المعمداني

مستشفى المعمدان

مستشفى المعمداني غزة

مستشفى المعمداني في غزة

مستشفي المعمداني

لحظة قصف مستشفى المعمداني

قصف إسرائيلي استهدف المستشفى المعمداني

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