مطار مرسى علم الدولى يستقبل 8 رحلات طيران من النمسا وإيطاليا وألمانيا والتشيك

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الأربعاء، 8 رحلات طيران دولية أوروبية سياحية تصل ضمن 138 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى نهاية الأسبوع، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين.

وتصل الرحلات من عدة دول مختلفه بينها 3 رحلات من التشيك ورحلة من النمسا ورحلة من إيطاليا و3 رحلات من ألمانيا.

يذكر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت الماضى وحتى نهاية الأسبوع 138 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.