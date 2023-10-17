مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 24 رحلة طيران دولية أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 24 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل ضمن 138 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى نهاية الأسبوع، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم ارض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

وتصل رحلات اليوم من عدة دول مختلفه بينها رحلتين من التشيك، 9 رحلات من بولندا، رحلة من سويسرا ورحلة من بلجيكا، 4 رحلات من إيطاليا، 3 رحلات من ألمانيا، رحلة من هولندا، ورحلتين داخليتين، ورحلة من لكسمبورج.

يذكر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت الماضى وحتى نهاية الأسبوع 138 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.