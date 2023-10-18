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مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات من البرازيل تمهيدا لإدخالها لقطاع غزة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 04:43 م
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات من البرازيل تمهيدا لإدخالها لقطاع غزة طائرة مساعدات - أرشيفية
كتب محمد عبد المجيد

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استقبل مطار العريش الدولى بشمال سيناء، طائرة مساعدات من دولة البرازيل، اليوم الأربعاء، تمهيدا لإدخالها لقطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما نشرته قناة القاهرة الإخبارية. 
 
وكان الهلال الأحمر المصرى، قد أعلن فى وقت سابق من اليوم عن  وصول المساعدات الإنسانية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إلى مطار العريش، وتسلمها الهلال الاحمر استعدادا لإيصالها لقطاع غزة.
 
وسبق اليوم وصول شحنة مساعدات من فنزويلا، كما استقبل مطار العريش مساعدات دولية من الأردن والامارات وقطر وتركيا وتونس والصحة العالمية واليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي .
 
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعا اليوم الأربعاء، إلى وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، وذلك بعد الضربة التى تعرض لها المستشفى الأهلى "المعمدانى" وأسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين.
 
وقال جوتيريش - فى خطاب ألقاه في بكين خلال منتدى "الحزام والطريق"، " أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها".
 






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