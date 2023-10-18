مسيرة بجامعة كفر الشيخ لتأييد قرارات الرئيس: بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان





أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، خروج الجامعة فى مسيرة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع المخطط الخبيث الذي يحاول تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أشقائنا الفلسطينيين إلى سيناء، ورفض مصر، لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة.

وخرجت المسيرة من جامعة كفر الشيخ، لتعلن وقوفها الكامل خلف كافة الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بهذا الشأن مهما كانت الأثمان التي ستدفع، فالأمن القومي المصري خط أحمر، والعبث بمقدرات الشعب المصرى أو محاولة اقتطاع جزء من أرضه هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، تأييده موقف الدولة المصرية والاصطفاف مع القيادة السياسية، في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء، موضحاً أن ملايين المصريين خرجو للتظاهر تعبيراً عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، ليكون المعيار الوحيد في ذلك هو السلام العادل، وذلك حفاظاً على مقدرات مصر وأمن وسلامة شعبها.

وأعرب عن رفض مصر لأي تهجير قسري للفلسطينيين إلى سيناء أو أي منطقة أخرى، لافتا إلى أن هذا التأكيد على عدم السماح بتهجير الفلسطينيين يعكس وعي مصر بأهمية الحفاظ على هوية وأرض الشعب الفلسطيني وعدم المساس بحقوقهم.

كما ثمن "دسوقي" هذه التصريحات الشجاعة والواضحة من الرئيس السيسي، تأييد ودعم مصر القوي للشعب الفلسطيني، قائلا إنها تعكس أيضا وحدة الشعب المصري في إيمانه بقضية الشعب الفلسطيني وتؤكد على أن مصر لن تتخلى عن دعمها لهم.

وثمن الدكتور عبد الرازق دسوقي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.