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أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة كفر الشيخ تطلق حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطينى

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 07:36 م
أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة كفر الشيخ تطلق حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطينى اقبال من الطلاب للتبرع بالدم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت أسرة طلاب من أجل مصر، بجامعة كفر الشيخ، حملة التبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا من الجامعة على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
 
وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن الجامعة تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع الجامعي لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة الضحايا، وأسرهم، لافتًا أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وهو ما يجري بشكل مستمر، في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا، والمصابين.
 
ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الحملة شهدت تفاعلاً كبيراً من جانب طلبة الجامعة، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، والذي يبرهن على أن الشعب المصري دائماً هم سند للشعب الفلسطيني.
 
اقبال من الطلاب للتبرع بالدم
اقبال من الطلاب للتبرع بالدم

اقبال على التبرع بالدم بجامعة كفر الشيخ
اقبال على التبرع بالدم بجامعة كفر الشيخ

الافقبال على التبرع بالدم
الافقبال على التبرع بالدم

التبرع بالدم بجامعة كفر الشيخ
التبرع بالدم بجامعة كفر الشيخ

تبرع طالب بالدم بجامعة كفر الشيخ
تبرع طالب بالدم بجامعة كفر الشيخ
 
 






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