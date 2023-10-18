مسيرات فى كفر الشيخ بأعلام فلسطين للتنديد بقصف مستشفى المعمدانى.. صور

خرج الآلاف من أهالي كفر الشيخ، فى مسيرات اليوم الأربعاء، لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية، والتنديد بجرائم إسرائيل.

وجابت مسيرات الأهالي دوران النصر والمناطق القريبة منه، رافعين أعلام فلسطين، ومرددين هتافات " بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين " للتنديد بالقصف غير الإنسانى على المستشفى المعمداني بغزة.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "مصر ترفض الاستعباد يا حرية يا استشهاد غزة الصمود"، و" بالروح والدم نفديك يا أقصى" ووضع عدد من الأهالي أعلام مصر وفلسطين على أكتافهم، كما نددوا بقتل الأطفال والمدنيين في غارات الاحتلال الإسرائيلي.

ويشار إلى أن مصر أدانت بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.