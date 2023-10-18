مستشفى الفيوم الجامعى يستقبل 11 مصابا فى انقلاب سيارة ميكروباص

الفيوم رباب الجالي

أصيب 11 مواطن إثر انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعى، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



كان مستشفي الفيوم الجامعى استقبل 11 مصابا، بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفي، وتبين أنهم كانوا يستقلون سيارة ميكروباص، وإنقلبت بهم بالطريق بعد مدخل الفيوم بحوالي 7 كيلو متر، وإنتقلت سيارات الإسعاف الي مكان الحادث، ونقلتهم الي المستشفي، وتم إزالة آثار الحادث ووضع السيارة علي جانب الطريق وتسيير الحركة المرورية بالطريق، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.











