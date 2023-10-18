محافظ الجيزة يتابع تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية ببولاق الدكرور

كتبت – مرام محمد

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، جولة تفقدية بعدد من المنافذ والسلاسل التجارية بشارع العشرين بحي بولاق الدكرور، لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

واطمأن المحافظ على أسعار السلع المقدمة بالمنافذ مثل (السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق ومختلف المنتجات) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.