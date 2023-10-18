محافظ الإسكندرية: تجهيز 3 وحدات تضامن اجتماعى بقرى حياة كريمة بنسبة 98%

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ الإنتهاء من إنشاء رافع لمياه الشرب بالكيلو 38.5 على مساحة 1180م2 لخدمة أهالى قرية أبو صير، وكذا الانتهاء بنسبة 85% من إنشاء محطة رفع مياه برج العرب القديم.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاهتمام بالمواطنين فى المراكز والقرى والنجوع والمناطق النائية وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد المحافظ؛ أنه تم الانتهاء من تجهيز 3 وحدات تضامن اجتماعى (ببرج العرب القديم، وقرية بهيج، وقرية أبو صير) بنسبة 98%، ويشتمل مبنى وحدة التضامن على (منطقة ألعاب خارجية، و3 فصول حضانة، و3 مكاتب تأهيل، وورشة تأهيل حرفى ومهنى، ووحدة تدخل مبكر لذوى الهمم، وغرفة مشورة اقتصادية، ووحدة اجتماعية).

وأشار الشريف؛ إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع زراعى بيطرى بقرية بهيج (الميثاق)، نظرًا لحاجة الأهالى لوجود عيادة بيطرية تخدمهم، وتسهم بشكل ملحوظ فى خدمة أكبر عدد من مربى الماشية وتقديم الخدمات البيطرية لهم مما يعمل على تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأضاف محافظ الإسكندرية؛ أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أحدثت طفرة خدمية هائلة حولت القرى إلى مراكز خدمية، وحققت معيشة آدمية لائقة لأهالى القرى الأشد احتياجا فى الإسكندرية، فرسمت البسمة على وجوه الأهالى بعد أن غابت عنهم لسنوات طوال.