محافظ الأقصر يشيد بالمنظومة الطبية فى لقائه برئيس الرعاية الصحية.. صور

وخلال اللقاء، أشاد محافظ الأقصر بالمنظومة الطبية بالمحافظة والقائمين عليها من كوادر بشرية متميزة، مؤكدًا على أن القيادة السياسية تولى اهتماما خاصا بصحة المواطنين وهيئة الرعاية الصحية، وذلك ظهر جليًا فى إختيار محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، مما يجعلها مستقبلًا ومركزًا جاذبًا للسياحة العلاجية ومقصد لدارسين العلوم الطبية.
وعقب اللقاء قام محافظ الأقصر برفقة وفد هيئة الرعاية الصحية بجولة تفقدية لأعمال تطوير مستشفى الأقصر الدولى ونسب الانتهاء من كل مرحلة من المراحل مشددا على الانتهاء والتسليم فى المواعيد المقررة سلفا، وفى ختام اللقاء أهدى الدكتور أحمد السبكى درعا لمحافظ الأقصر تقديرا لجهودة فى مجال الصحة بالمحافظة، حيث ضم الوفد الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، واللواء شريف بلال مدير عام إدارة المشروعات الهندسية بالهيئة، والدكتور أحمد البرعى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أحمد عثمان مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور عبد السلام عبد المنعم من الزمالة المصرية.
محافظ الأقصر يشيد بالمنظومة الطبية والقائمين عليها بالمحافظة
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