محافظ الأقصر يشيد بالمنظومة الطبية فى لقائه برئيس الرعاية الصحية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أشاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، بسلسلة النجاحات التى تحققها المنظومة الطبية والقائمين عليها فى كافة مدن وقرى المحافظة عقب تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والرعاية الصحية، وذلك خلال لقاء مع وفد برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور حسام حسنى أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور هانى راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، حيث استعرض الوفد جهود الهيئة بالأقصر ومدى رضا المنتفعين من الخدمات الصحية المقدمة لهم، وكذلك فتح مراكز جديدة للزمالة المصرية.

وخلال اللقاء، أشاد محافظ الأقصر بالمنظومة الطبية بالمحافظة والقائمين عليها من كوادر بشرية متميزة، مؤكدًا على أن القيادة السياسية تولى اهتماما خاصا بصحة المواطنين وهيئة الرعاية الصحية، وذلك ظهر جليًا فى إختيار محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، مما يجعلها مستقبلًا ومركزًا جاذبًا للسياحة العلاجية ومقصد لدارسين العلوم الطبية.

وعقب اللقاء قام محافظ الأقصر برفقة وفد هيئة الرعاية الصحية بجولة تفقدية لأعمال تطوير مستشفى الأقصر الدولى ونسب الانتهاء من كل مرحلة من المراحل مشددا على الانتهاء والتسليم فى المواعيد المقررة سلفا، وفى ختام اللقاء أهدى الدكتور أحمد السبكى درعا لمحافظ الأقصر تقديرا لجهودة فى مجال الصحة بالمحافظة، حيث ضم الوفد الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، واللواء شريف بلال مدير عام إدارة المشروعات الهندسية بالهيئة، والدكتور أحمد البرعى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أحمد عثمان مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور عبد السلام عبد المنعم من الزمالة المصرية.