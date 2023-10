ماكرون: لا شىء يمكنه تبرير قصف مستشفى غزة واستهداف المدنيين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "لا شيء يمكنه أن يبرر قصف مستشفى أو استهداف المدنيين"، في تعليقه على القصف الذي استهدف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أوقع مئات الضحايا.

وأضاف ماكرون في تغريدة على موقع X، أن "فرنسا تدين بقوة الهجوم الذي استهدف مستشفى المعمداني في غزة والذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين في غزة"، مشدداً على ضرورة "تسليط الضوء" على هذا الهجوم.

Nothing can justify striking a hospital.

Nothing can justify targeting civilians.



France condemns the attack on the Al-Ahli Arab hospital in Gaza, which made so many Palestinian victims. Our thoughts are with them. All the light must be shed on the circumstances.