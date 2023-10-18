ماكرون: لا شىء يمكنه تبرير قصف مستشفى غزة واستهداف المدنيين

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "لا شيء يمكنه أن يبرر قصف مستشفى أو استهداف المدنيين"، في تعليقه على القصف الذي استهدف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أوقع مئات الضحايا.

وأضاف ماكرون في تغريدة على موقع X، أن "فرنسا تدين بقوة الهجوم الذي استهدف مستشفى المعمداني في غزة والذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين في غزة"، مشدداً على ضرورة "تسليط الضوء" على هذا الهجوم.