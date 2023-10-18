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قصف إسرائيلي فى محيط مستشفى القدس بغزة.. الهلال الأحمر الفلسطينى: نعمل حتى آخر رمق

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:31 م
قصف إسرائيلي فى محيط مستشفى القدس بغزة.. الهلال الأحمر الفلسطينى: نعمل حتى آخر رمق غزة
الأمير نصرى

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قال محمد فتيانى المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطينى، وردنا قبل ساعتين من زملائنا أنه يوجد قصف فى محيط مستشفى القدس استهدف مبانى على بعد أمتار من المستشفى، مما أصاب عدد كبير داخل المستشفى، ولجأ العديد للاختباء بمستشفى الهلال الأحمر.
 
وأضاف محمد فتيانى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه تم تحذير مستشفى الهلال الأحمر بالإخلاء والوضع الأمنى فى قطاع غزة غير آمن والعاملين بالهلال الأحمر يعملون فى مكانهم حتى آخر رمق.
 
وأكد محمد فتيانى أننا نحاول بتكثيف الجهود والتواصل مع الصليب الأحمر والمنظمات الصحية للضغط ومنع قرار الإخلاء وحماية الموظفين بالقطاع الصحى وداخل المستشفى، لافتا إلى أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية هى جمعية خيرية إنسانية.
 
وأوضح محمد فتيانى أن الوقود شارف على الإنتهاء وكذلك الأدوية، وتفجير عدد من سيارات الإسعاف، وفرق الدعم النفسى للأطفال فى حاجة للمساعدة كلعب الأطفال لتقديمها للأطفال، ونتمنى أن يكون هناك ممر آمن لدخول المواد الطبية والغذائية لتصل لمستحقيها.






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