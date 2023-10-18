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قافلة علاجية مجانية بميت سراج بالمنوفية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 01:31 م
قافلة علاجية مجانية بميت سراج بالمنوفية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة قافلة طبية
المنوفية - محمود شاكر

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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للفئات الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة، حيث قامت مديرية الشئون الصحية اليوم الأربعاء بتنظيم قافلة علاجية مجانية تضم جميع التخصصات الطبية بقرية ميت سراج بقويسنا، وذلك على مدار يومين لخدمة قرى ميت سراج ، كفر ميت سراج، كفر دقماق، ميت القصري ، ميت أبو شيخة.
 
 من جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة أن القافلة تشمل تخصصات  "الباطنة – الأطفال – الجراحة – الأسنان – الجلدية – نساء وتوليد – تنظيم أسرة – أنف وأذن وحنجرة  - رمد ) ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالى.
 
هذا وقد وجه محافظ المنوفية بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقوافل الطبية لتحقيق المستهدف منها للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين بقرى الريف المصرى  وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
 






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