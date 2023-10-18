الكشف على 1500 مريض فى قافلة علاجية بقرية 49 الدرافيل مركز بلقاس بالدقهلية

نظمت وزارة الصحة بالدقهلية ، قافلة طبية علاجية، والتي إقيمت يومي الإثنين و الثلاثاء 16، 17 أكتوبر 2023 في قرية 49 الدرافيل مركز بلقاس، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

حيث تم توقيع الكشف على1497 مريضاً، وضمت 10 عيادات، منهم 6 متنقلة (2 باطنة– 2 أطفال - جراحة - تنظيم أسرة ) متنقلة والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray، وقد جاء بيان القافلة كالتالي : باطنة 286، أطفال 376، جراحة 171، جلدية 144، أسنان 212، عظام 157، نسا وتنظيم أسرة 151

كما تم إجراء عدد 281 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 97 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ112 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 21 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 10 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة عدد 49 ندوة تثقيفية، و 135 حالة استبيان مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.