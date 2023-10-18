غرفة الحرف اليدوية تعلن دعم موقف الرئيس السيسى من العدوان الإسرائيلى

أعلن مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية تفويض الرئيس السيسي للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم ويفوض مجلس إدارة الغرفة والعاملين بالقطاع والمقدر أعدادهم بالآلاف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أتخاذ ما يراه مناسباً لدعم القضية الفلسطينة وحقوق الفلسطنين.
غرفة الحرف اليدوية تعلن دعم موقف الرئيس السيسى من العدوان الإسرائيلىالأربعاء، 18 أكتوبر 2023 02:33 م
اتحاد الصناعات المصرية- أ{شيفية
كتب إسلام سعيد
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