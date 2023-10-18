ظاهرة طبية نادرة تحدث لواحدة في المليار.. امرأة تحمل مرتين خلال أسبوع

كتبت أمل علام

ظاهرة طبية نادرة تحدث في واحدة من مليار سيدة، فقد حملت سيدة بتوأم بينما كنت حاملاً بالفعل بطفل آخر حملته قبل أسبوع - في ظاهرة طبية نادرة جدًا ولم تحدث إلا 10 مرات، ديونا فليتشر، من فيلادلفيا، حملت مرتين خلال أسبوع واحد، لقد عانت من الحمل الفائق، والذي تم تسجيله 10 مرات فقط.



الحمل الفائق

كانت حاملًا بالفعل، بتوأم بعد أسبوع واحد، وهي حالة شذوذ طبي تبلغ نسبة حدوثها واحدًا في المليار، تم الحمل بالجنين الأول قبل 6 أيام من اليومين الآخرين، في حدث نادر للغاية تقول كليفلاند كلينيك إن فرصتك في تجربة الحمل الفائق تقترب من الصفر.

لا يوجد سوى حوالي 10 حالات مؤكدة في العالم وجميعها تتعلق بطفلين تم إنجابهما في أوقات مختلفة، فبعد حوالي 4 أسابيع من حملها، أجرت فحصًا بالموجات فوق الصوتية عبر المهبل، والذي كشف عن جنين واحد، ومع ذلك، بعد حوالي أسبوعين، بدأت تعاني من آلام "فظيعة" في أسفل بطنها، شعرت بالقلق من تعرضها للإجهاض وهرعت إلى غرفة الطوارئ، كشفت الموجات فوق الصوتية المهبلية الثانية عن وجود طفلين آخرين، وكانت فليتشر تحمل 3 توائم .



الحمل مرتين فى 3

كيف يمكن لذلك أن يكون ممكنا؟

أكدت، لقد سألت الشخص الذي يقوم بإجراء التصوير بالموجات فوق الصوتية، كان الفحص السابق شاملاً للغاية، مضيفة، لقد صدمت أنا وأنطونيو، لقد كان هناك الكثير مما يجب معالجته لم نسمع أبدًا عن الحمل عندما تكونين حاملًا بالفعل، لكن الأطباء أكدوا أنها حالة حمل فائق.

يحدث هذا عندما تمر المرأة بدورتين حيضتين متتاليتين، تؤدي كل منهما إلى الحمل، ولكي يحدث هذا، يطلق جسم المرأة بويضة خلال دورتها الأولى، وبعد تخصيب تلك البويضة وتتحول إلى جنين، ومن ثم يتم زرع الجنين في بطانة الرحم، خلال الفترة التالية، يحدث نفس الشيء، وينضم الجنين الجديد إلى الجنين الذي ينمو بالفعل في الرحم، عادة، تتغير الهرمونات أثناء الحمل لمنع الإباضة، وذلك عندما يطلق المبيض بيضة، يعد الحمل الفائق نادرًا جدًا لدرجة أن الخبراء غير متأكدين من أسبابه، تتضمن معظم الحالات استخدام تقنيات الإنجاب المساعدة (ART)، والتي تشمل علاجات الخصوبة مثل التخصيب في المختبر (IVF)، ولكن لا يزال من غير المرجح للغاية مع هذه الأساليب، وفي حالة فليتشر، تبين أن الطفلين "الأصغر سنا" هما توأمان متطابقان.



الحمل الفائق

بعد 6 أشهر من الحمل، انفجر كيس الماء لديها، وتم وضعها في الفراش لمدة شهرين تقريبًا. وفي 18 يناير 2021، أنجبت ثلاث فتيات: دريم وأماني وعنبر.

دريم، الذي كان أول من حمل، كان وزنه ثلاثة أرطال، كان التوأم أمبر وأماني أثقل بثلاثة وأربعة أرطال على التوالي.

قضى التوائم الثلاثة أكثر من شهر في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، على الرغم من أن جميعهم يتمتعون "بصحة جيدة" ويبلغون من العمر الآن عامين ونصف.

ما هو الحمل الفائق؟ الحالة النادرة التي تجعل المرأة الحامل تحمل مرتين؟

الحمل الفائق هو ظاهرة نادرة عندما تحمل المرأة بطفل آخر وهي حامل بالفعل، يحدث هذا عندما يتم تخصيب البويضة بواسطة الحيوانات المنوية وتزرع نفسها في الرحم للمرة الثانية بعد أيام أو أسابيع فقط من حدوث العملية للمرة الأولى، إنه نادر للغاية، حيث تم الإبلاغ عن حالات قليلة فقط في الأدبيات الطبية - في المملكة المتحدة وإيطاليا وكندا، عادةً ما تمنع التغيرات الهرمونية أثناء الحمل 3 عمليات رئيسية مطلوبة للحمل مرة أخرى .

الإباضة..

يتوقف الجسم عن إطلاق البويضات من المبيض خلال الدورة الشهرية

الإخصاب..

يقوم الجسم بإنشاء حاجز مخاطي في عنق الرحم يمنع الحيوانات المنوية من تخصيب أي بويضات إضافية يتم إطلاقها

الزرع..

لا يتم عادةً إطلاق الهرمونات اللازمة لالتصاق البويضة المخصبة بالرحم عندما تكون المرأة حامل بالفعل

إن الفرصة الضئيلة لحدوث هذه العمليات الثلاث في شخص واحد تعني أن جميع حالات الحمل الفائق المسجلة تقريبًا كانت لدى نساء يخضعن للتخصيب في المختبر (IVF)

أثناء العلاج، يتم نقل البويضة المخصبة إلى رحم المرأة. يمكن أن يحدث الحمل الفائق إذا كانت المرأة حامل بالفعل، أو حملت بشكل طبيعي في الأيام أو الأسابيع التالية لهذا العلاج، من الصعب تشخيصه، حيث أن وجود جنينين في الرحم عادة ما يفترض أنهما توأمان، السمة الرئيسية للحمل الفائق هي نمو الجنينين بمعدلات مختلفة، ولكن هناك أسباب أكثر شيوعًا لنمو الأطفال بمعدلات مختلفة.

يمكن أن يزيد الحمل الفائق من خطر حدوث مضاعفات بالنسبة للطفل الأصغر سنًا، لأنه أكثر عرضة لخطر الولادة قبل الأوان، الأطفال الذين يولدون من خلال الحمل الفائق غالبًا ما يولدون في نفس اليوم، وهم ليسوا توأمان رسميًا.

يكون التوائم إما متطابقين — عندما تنقسم بويضة واحدة إلى قسمين بعد تخصيبها — أو غير متطابقين، عندما يتم إطلاق بيضتين منفصلتين وتخصيبهما بحيوانات منوية مختلفة وزرعهما في الرحم.