طلاب جامعة سوهاج ينظمون مسيرة ضخمة لدعم فلسطين.. صور

سوهاج محمود مقبول

تقدم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، منذ قليل، المسيرة الطلابية الحاشدة لتأييد موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية، حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية، والتنديد بجرائم إسرائيل، وذلك بمشاركة نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، حيث بدأت المسيرة من خارج داخل الجامعة وصولاً إلى ميدان الشبان.





وأكد النعماني دعم كافة منسوبي الجامعة للشعب الفلسطيني ضد ما حدث له من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية على أراضي القدس المُحتلة من قبل الكيان المُحتل، لافتاً إلى أن قضية فلسطين كانت ولا زالت قضية العرب والمسلمين الأولى والأهم، وقضية كل إنسان شريف يعرف الإنسانية ويقدِّر معنى الحرية.

وأشاد النعماني بالروح الحماسية للطلاب المفعمة بالإنسانية والوطنية في التعبير عن تضامنهم للأشقاء الفلسطنيين، ومشاركتهم بهذه الأعداد الغفيرة والتي بلغت أكثر من 4000 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

وثمن رئيس الجامعة مطالبة الرئيس السبسي لجميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

وخلال المسيرة رفع الطلاب الأعلام المصرية و الفلسطينية، ورددوا الشعارات المؤيدة والمساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني، حيث هتف الطلاب "بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. تحيا مصر.. قول ياريس وأحنا معاك.. يافلسطين يافلسطين إحنا معاكي يافلسطين.. غزة غزة أرض العزة".



أطول-مسيرة-لتأييد-قرارات-الرئيس-



الالف-بالميدان-



الحشود-ترفع-الاعلام-اعلى-كوبرى-اخميم-



حشود--الطلاب-بالميدان-



حشود-داخل-الجامعة-



حشود-لا-تنتهى-بسوهاج



حماس-الشباب-لدعم-القضية-الفلسطينية-



رئيس-الجامعة-بقود-المسيرة-



رئيس-الجامعة-والنواب-وعمداء-الكليات



طلاب-كلية-التجارة-



ملحمة-طلاب-الجامعة-