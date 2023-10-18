اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 04:35 م
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طلاب جامعة الإسكندرية ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى.. صور

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 04:04 م
طلاب جامعة الإسكندرية ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى.. صور وقفه تضامنية لطلاب جامعة الاسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظم طلاب جامعة الإسكندرية وقفة تضامنية أمام مجمع العلوم الإنسانية بمنطقة سوتر احجتاجا على القصف الإسرائيلى على مستشفى المعمدانى بقطاع عزة.
 
وردد الطلاب هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطينى " القدس عربية، الفلسطينين اصحاب الارض" ورفعوا علم فلسطين.  
 
وتأتى الوقفة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.
يشار إلى أن مصر أدانت بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.
 
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