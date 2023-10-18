اليوم السابع
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زعيم حزب العمال البريطانى: لا يمكن تبرير استهداف مستشفى المعمدانى بغزة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 02:21 ص
زعيم حزب العمال البريطانى: لا يمكن تبرير استهداف مستشفى المعمدانى بغزة رئيس حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر
أنس حبيب

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أدان رئيس حزب العمال البريطاني المعارض، كير ستارمر، عبر تغريدة على حسابه بمنصة موقع التواصل الإجتماعى، إكس، القصف الإسرائيلي الذى استهدف مستشفى المعمدانى بغزة مساء الثلاثاء، مخلفا أكثر من ألف قتيل ومصاب مدنى.

وقال ستارمر في تغريدته: "مشاهد مئات القتلى في مستشفى المعمدانى هي مشاهد وخيمة ولا يمكن تبريرها، يجب التمسك بالقانون الدولى، ويجب حماية المدنيين والمستشفيات".

وكان زعيم حزب العمال قد أثار غضب العديد من أعضاء حزبه المعارض بعد صدور تصريحات له قبيل أيام تؤيد الحصار الذى تفرضه إسرائيل على غزة وقطعها الوقود والمياه والكهرباء عن القطاع.

 

 

 







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