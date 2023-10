زعيم حزب العمال البريطانى: لا يمكن تبرير استهداف مستشفى المعمدانى بغزة

أدان رئيس حزب العمال البريطاني المعارض، كير ستارمر، عبر تغريدة على حسابه بمنصة موقع التواصل الإجتماعى، إكس، القصف الإسرائيلي الذى استهدف مستشفى المعمدانى بغزة مساء الثلاثاء، مخلفا أكثر من ألف قتيل ومصاب مدنى.

وقال ستارمر في تغريدته: "مشاهد مئات القتلى في مستشفى المعمدانى هي مشاهد وخيمة ولا يمكن تبريرها، يجب التمسك بالقانون الدولى، ويجب حماية المدنيين والمستشفيات".

وكان زعيم حزب العمال قد أثار غضب العديد من أعضاء حزبه المعارض بعد صدور تصريحات له قبيل أيام تؤيد الحصار الذى تفرضه إسرائيل على غزة وقطعها الوقود والمياه والكهرباء عن القطاع.

The scenes of hundreds killed at the Al-Ahli Arabi Baptist hospital in Gaza are absolutely devastating and cannot be justified.



International law must be upheld.



Hospitals and civilian lives must be protected.