وأدان رئيس الوزراء الماليزى خلال ندوة "الطريق نحو الازدهار العظيم لماليزيا" ببوتراجايا اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية"برناما"، بشدة هذه الغارة،موضحا أن الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية تجاوزت الحد ، مشيرا إلى أنه إذا استمر الصراع، فسيكون معظم الضحايا من النساء والأطفال والمرضى.

وأكد إبراهيم أنه يعتزم عقد اجتماعات مع عدد من نظرائه الأجانب لبحث الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية في قطاع غزة، مضيفا أنه من المقرر أن يلتقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، خلال قمة مجلس التعاون الخليجي (GCC )في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمناقشة هذا الصراع.

