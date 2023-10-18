اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 02:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء اسكتلندا: استهداف مستشفى المعمدانى انتهاك كامل للقانون الدولى

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 01:42 م
رئيس وزراء اسكتلندا: استهداف مستشفى المعمدانى انتهاك كامل للقانون الدولى حمزة يوسف
كتبت : نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدان رئيس الوزراء الاسكتلندي، حمزة يوسف قصف المستشفى المعمداني بغزة أمس وقال إنها "مأساة إنسانية كاملة ومطلقة" ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل.

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية، "إن استهداف المستشفى انتهاك كامل للقانون الدولي يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل للعثور على المسؤولين عن ذلك".

ووفقا لصحيفة الاندبندنت، ستقوم المملكة المتحدة وحلفاؤها بالتحقيق في انفجار المستشفى المعمداني في غزة مساء امس والذي خلف مئات القتلى بعد اصدار المسئولين الفلسطينيين والإسرائيليين اتهامات متبادلة حول الحدث الوحشي.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن تدمير المستشفى أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح البشرية، وأصر على أن المملكة المتحدة ستعمل على حماية أرواح المدنيين الأبرياء في غزة.

وأضاف كليفرلي،"إن تدمير المستشفى يمثل خسارة فادحة في الأرواح البشرية. لقد كانت المملكة المتحدة واضحة: حماية الحياة المدنية يجب أن تأتي أولاً" وأضاف: "ستعمل المملكة المتحدة مع حلفائنا لمعرفة ما حدث وحماية المدنيين الأبرياء في غزة".

لجأ مئات الفلسطينيين إلى مستشفى المعمداني والمستشفيات الأخرى في غزة خلال الأيام القليلة الماضية على أمل تجنب القصف بعد أن أمرت إسرائيل جميع السكان بالإخلاء إلى جنوب القطاع.

وقالت الصحيفة، رئيس الوزراء ريشي سوناك كان حريصا على السفر الى إسرائيل بعد رحلات الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني هناك قبل الانفجار، ولم يعلق داونينج ستريت على خطط سفر رئيس الوزراء، وأكدت الصحيفة ان المسؤولون البريطانيون على تأمين فتح معبر رفح للسماح للمواطنين البريطانيين بالفرار إلى مصر ولدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.







جرائم إسرائيل

مستشفى المعمداني

مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني

قصف مستشفى المعمداني

مستشفى المعمدان

مستشفى المعمداني غزة

مستشفى المعمداني في غزة

مستشفي المعمداني

لحظة قصف مستشفى المعمداني

قصف إسرائيلي استهدف المستشفى المعمداني

ضرب مستشفي المعمداني

اسرائيل تقصف مستشفى المعمدان

المعمداني

مجزرة غزة

المسجد الأقصى

دعم فلسطين

اليوم السابع بلس

قصف غزة

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

قتل الأبرياء في عزة

قتل أطفال فلسطين

اسكتلندا

رئيس وزراء اسكتلندا



الموضوعات المتعلقة

أوزبكستان تدين قصف مستشفى غزة: انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 01:33 م

وزيرة الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة تعانى من نقص حاد فى الأدوية والمستلزمات

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 01:20 م

BBC تتورط فى مجزرة مستشفى المعمدانى فى غزة.. نشرت تقريرا زعمت فيه بناء حماس أنفاقا أسفل المستشفيات والمدارس.. ونواب: مئات الضحايا سقطوا بسبب ادعاءات إعلامية مضللة.. ويطالبون باعتذار رسمى عن إراقة الدماء

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 12:53 م

قانونى يتهم قناة BBC بتعمد التحريض ضد غزة ويطالب بغلق مكاتبها بالدول العربية

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 12:48 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة