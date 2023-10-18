رئيس وزراء اسكتلندا: استهداف مستشفى المعمدانى انتهاك كامل للقانون الدولى

كتبت : نهال أبو السعود

أدان رئيس الوزراء الاسكتلندي، حمزة يوسف قصف المستشفى المعمداني بغزة أمس وقال إنها "مأساة إنسانية كاملة ومطلقة" ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل.

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية، "إن استهداف المستشفى انتهاك كامل للقانون الدولي يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل للعثور على المسؤولين عن ذلك".

ووفقا لصحيفة الاندبندنت، ستقوم المملكة المتحدة وحلفاؤها بالتحقيق في انفجار المستشفى المعمداني في غزة مساء امس والذي خلف مئات القتلى بعد اصدار المسئولين الفلسطينيين والإسرائيليين اتهامات متبادلة حول الحدث الوحشي.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن تدمير المستشفى أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح البشرية، وأصر على أن المملكة المتحدة ستعمل على حماية أرواح المدنيين الأبرياء في غزة.

وأضاف كليفرلي،"إن تدمير المستشفى يمثل خسارة فادحة في الأرواح البشرية. لقد كانت المملكة المتحدة واضحة: حماية الحياة المدنية يجب أن تأتي أولاً" وأضاف: "ستعمل المملكة المتحدة مع حلفائنا لمعرفة ما حدث وحماية المدنيين الأبرياء في غزة".

لجأ مئات الفلسطينيين إلى مستشفى المعمداني والمستشفيات الأخرى في غزة خلال الأيام القليلة الماضية على أمل تجنب القصف بعد أن أمرت إسرائيل جميع السكان بالإخلاء إلى جنوب القطاع.

وقالت الصحيفة، رئيس الوزراء ريشي سوناك كان حريصا على السفر الى إسرائيل بعد رحلات الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني هناك قبل الانفجار، ولم يعلق داونينج ستريت على خطط سفر رئيس الوزراء، وأكدت الصحيفة ان المسؤولون البريطانيون على تأمين فتح معبر رفح للسماح للمواطنين البريطانيين بالفرار إلى مصر ولدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.