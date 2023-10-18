رئيس مياه الشرب بسوهاج: شراء معدات جديدة لمجابهة السيول بـ73 مليون جنيه

وأشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التامين الفنى أن المعدات الجديدة تساهم فى مجابهة الأمطار والسيول ، بالإضافة إلى القيام بالأعمال الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى حيث يستخدم الحفار الهيدروليكى فى أعمال الحفر واصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى كما يتم استخدام سيارات الفاكيوم والنافورى فى أعمال التطهير والتسليك لشبكات الصرف الصحى ويتم تشغيل سيارات الكسح فى سحب مياه الصرف الصحى.

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أنه تم شراء عدد 4 حفار هيدروليكى بقيمة 16.9 مليون جنيه، وتم استلام 3 منهم وعدد 8 سيارات كسح 4 متر مكعب و 4 سيارات مجهزة نافورى 4 أمتار مكعب تم استلام اثنين منهم وكذلك سيارتين كسح 8 متر مكعب وسيارتين نافورى 8 أمتار مكعب بقيمة 47.3 مليون جنيه وسيارتين فاكيوم 4 متر مكعب بقيمة 9 ملايين جنيه جارى توريدها وأن تلك المعدات دخلت الخدمة للمساهمة فى مجابهة السيول والأزمات هذا بالإضافة إلى قيام الشركة بمهامها فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.