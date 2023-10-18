اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 07:10 ص
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خطوات تقديم التظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الصيفى بآداب طنطا

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 07:00 ص
خطوات تقديم التظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الصيفى بآداب طنطا جامعة طنطا
الغربية – مصطفى عادل

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أعلنت إدارة شئون التعليم والطلاب بكلية الآداب جامعة طنطا، فتح باب التظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الصيفي (دور سبتمبر 2023) على أن يكون التقدم بالتظلم على الشباك الخاص بكل فرقة.

وحددت الإدارة عدة خطوات أمام الطلاب لإجراء التظلم على النحو التالى:

1- طباعة استمارة طلب التظلم من هذا الرابط

https://drive.google.com/file/d/1IZSZMoL3GWLdRO2uQ1cVbKFFJ-_o_C6o/

2- ملء بيانات الاستمارة وتسليمها في الشباك المخصص لكل فرقة

3- دفع رسوم التظلم وقدرها (100 جنيه) على منصة الدفع الإلكتروني بعد 24 ساعة من تسليم الاستمارة (رابط منصة الدفع الإلكتروني)

http://tdb2.tanta.edu.eg/paymentgateway/e_payment/InternalUserLogin.aspx

4- آخر موعد لقبول التظلمات 31-10-2023 ولن يتم قبول أي طلب بعد هذا الموعد

5- على كل طالب ضرورة طباعة إيصال السداد الإلكتروني والاحتفاظ به لاستلام نتيجة التظلم.

 
 






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