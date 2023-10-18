رئيس "تجارية القليوبية": ندعم الرئيس السيسى فى جميع القرارات لحماية الأمن القومى

كتب - إسلام سعيد

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح وثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين، لافتا إلى أن رفض مصر للتهجير من أجل القضية نفسها حتي لا يتم تصفية القضية وإخلاء المنطقة للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار رئيس تجارية القليوبية، في بيان صحفي له اليوم، إلى أن الغرفة التجارية وجميع أعضائها والعاملين بها وتجار والمنتسبين للغرفة، يدينون ما حدث من استهداف لمستشفى المعمداني والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد، مشددا على ضرورة أن يتحرك العالم أجمع لوقف تلك المجازر والحصار التي فرضته قوات الاحتلال ضد الأشقاء في الأراضي الفلسطينية.

وتابع أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر شعبا وجيشا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الدولة، مثمنا رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من محتواها، مشددا على التمسك بعروبة فلسطين وهويتها الفلسطينية، ودعم نضال الشعب الفلسطيني، لاستعادة أرضهم ومقدساتهم، فالقدس عربية وستظل عربية إلى يوم الدين.

وأشاد "الفيومي"، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الصحفى مع المستشار الالمانى التى أكد فيها رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء؛ مؤكدا أن الشعب المصرى يقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي فيما يتخذه من قرارات تحافظ على الأمن القومى المصرى.