وقال المنفي - في بيان وفقا لوكالة ألأنباء الليبية "وال" - :"إننا ندين ونستنكر بشدة الاستهداف الوحشي لمستشفى المعمداني بغزة، والذي يمثل جريمة حرب وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي رفضه للتهجير الجديد للشعب الفلسطيني عبر التجويع والحصار والاستهداف المباشر للمدنيين وللمؤسسات والمرافق العامة ، داعيًا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه المدنيين وإيقاف نزيف الدم غير المبرر.