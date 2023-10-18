حملات نظافة ورفع كفاءة الحدائق والإنارة بالشوارع بمراكز ومدن كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم الأشجار ومتابعة المواقف وتطهير خطوط الصرف الصحى بمراكز ومدن المحافظة، مشدداً على تكثيف الحملات على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل ميدانياً والارتقاء لرفع مستوي النظافة.

فيما شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا، حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة عدد من الشوارع والميادين وصيانة وإصلاح الخلايا الكهربائية وأعمدة الإنارة، بجانب تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

وتابع جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا، خروج معدات النظافة والعمال وتوزيعهم بكل شوارع وأحياء المدينة، وتم متابعة رفع كفاءة النظافة والتجميل بنطاق المدينة، وكذا تمهيد ورفع تراكمات القمامة والأتربة أمام مداخل المدينة، ومسح للطرق الرئيسية وتمهيد والمداخل والمخارج بنطاق المدينة.

كما تابع رئيس مدينة بيلا، حملات رفع كافة الإشغالات لجميع شوارع المدينة، وإزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين، بجانب مراجعة الإنارة العامة بشوارع وأحياء والمدينة وعدد من القرى بنطاق مركز بيلا، بالإضافة إلي رفع كفاءة منتزهات المدينة، وقص وتهذيب الأشجار بالشوارع والأحياء ورفع كافة المخلفات الناتجة أولًا بأول.

وفي قري مركز بيلا، قام رئيس المدينة، بمتابعة أعمال تحسين النظافة والإنارة و تمهيد وتسوية الطرق الدورية، بإشراف رؤساء القري، حيث يتم تجميع القمامة والمخلفات الصلبة من نقاط التجميع بنطاق كل وحدة وتوابعها وإعادة تحميلها في معدات الوحدات المحلية ونقلها إلى المقالب الوسيطة، وإرسالها إلى مقلب القمامة العمومي بالمدينة، بالإضافة إلي القيام بأعمال صيانة وتدعيم كشافات الإنارة بعدد من القري، فضلًا عن المرور علي جمعية حاذق الزراعية لمتابعة الإجراءات القانونية التي تتم للمتعدين علي الأراضي الزراعية وحرق الارز، وكذا متابعة سير العمل ومستوي حالة النظافة بالوحدة الصحية بحاذق ومصرب الجرن ومدرسة مصرب الجرن.

وتابع اللواء عمرو الفداوى رئيس مركز ومدينة بلطيم، استعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات تمهيداً لبدء العمل، اليومى بالفترة الصباحية، وذلك من خلال القيام بأعمال جمع القمامة فى أحياء وشوارع وميادين المدينة بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، فضلاً عن رفع المخلفات بمنطقة المساكن الشرقية والغربية والدائرى البحرى ومنطقة الهضبة ومنطقة المقابر ومحيط المدارس ومنطقة مستشفي بلطيم النموذجي ودور العبادة والمصالح الحكوميةوالخدمية وكورنيش مدينة بلطيم وري الأشجار وقص وتقليم الاشجار وتهذيبها ومسح الطرق بالمساكن الشرقيه وغيرها من المناطق المستهدفة تباعاً.

كما تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، إستمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة حيث تم رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة والمخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما حث السيد رئيس المركز والمدينة قسم الاشغالات بالتواجد الدائم فى الشوارع والميادين ورفع وإزالة كل ما يعوق حركة المواطنين بالإضافة إلى تسخير كافة الامكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج ومازال العمل مستمرا على مدار الساعة حتى الانتهاء من اعمال النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أول بأول بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية وكذلك رفع كفاءة منظومة النظافة بقري مركز ومدينة سيدي سالم وكذلك متابعة رفع كفاءة الاناره العامة ورفع كفاءة خطوط خفض المنسوب وكذلك رفع كفاءة الطرق ونظافتها بقري المركز والمدينة وكذلك متابعة وقص وتهذيب الأشجار.

كما تابع عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال التجميل بميدان المسلة القديم وميدان كفر الشيخ ومدخل المدينة وزراعة أعمدة الإنارة العامة بالجزيرة الوسطي بمدخل المدينة وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية بالحامول، بالإضافة لمتابعة أعمال النظافة اليومية وتسوية وتمهيد الشوارع بالمدينة .



تقليم الاشجار بدسوق



جانب من اعال التجميل



رفع كفاءة الانارة