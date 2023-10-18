حالة نادرة لطفل يعانى اضطراب الطعام.. لا يتناول سوى الشوكولاتة والبطاطس

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية عن حالة نادرة لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات، عاش على ألواح الشوكولاتة والنوتيلا، وكان يبكى إذا تم إعطاؤه قطع الدجاج، حيث كان روكو أوبراين من إبسويتش يصرخ ويشعر بالغثيان إذا تم إعطاؤه طعامًا جديدًا.

وقالت الصحيفة، إنه تم بالفعل تم تشخيص إصابته باضطراب تجنب / أو تقييد تناول الطعام، ولكن بعد جلسات العلاج بالتنويم المغناطيسي المكثفة، أصبح الآن يأكل 10 أطعمة إضافية، مشيرة إلى أنه أصبح بإمكان التلميذ الذي رفض تناول أي شيء سوى الشوكولاتة ورقائق البطاطس أن يأكل بشكل طبيعي بعد أن تم تنويمه مغناطيسيًا.

كان روكو أوبراين، من إبسويتش، يعيش على نظام غذائي يتكون من ألواح شوكولاتة، ونوتيلا قابلة للدهن، ورقائق البطاطس المالحة - وكلها بحليب نسكويك، حيث كان الطفل البالغ من العمر 8 سنوات يصرخ ويصاب بالغثيان إذا تم إعطاؤه أطعمة أخرى لتجربتها.

روكو، الذي يعاني من اضطراب تجنب/تقييد تناول الطعام (AFRID)، قد ينفجر في البكاء إذا أُجبر على حمل قطعة دجاج أو خضراوات.

أصبحت والدته، هايدي، في حاجة ماسة إلى المساعدة، فاتصلت بأخصائي التنويم المغناطيسي المتخصص في علاج حالات الوسواس الغذائي، وقد أصبح بإمكان التلميذ الذي رفض تناول أي شيء سوى الشوكولاتة ورقائق البطاطس أن يأكل بشكل طبيعي بعد أن تم تنويمه مغناطيسيًا.

وأوضحت الصحيفة، إنه بعد عدد قليل من جلسات العلاج المكثفة، أصبح نظامه الغذائي يتضمن الآن 10 أطعمة جديدة، وقالت أوبراين، البالغة من العمر 45 عاماً: "بدأت مشكلة روكو في تناول الطعام بمجرد أن بدأنا في فطامه، كان يتقيأ كل شيء ويتجنب بعض الأطعمة، لقد حاولت معه لاحقًا لكنه لم يكن يريد أي طعام، لم يكن يرفض الطعام فحسب، بل كان مريضًا به، لم نتمكن من الذهاب إلى المطاعم، ولم يكن من الممكن أن يكون في نفس الغرفة مع الطعام. الرائحة، المظهر.

وأشارت الأم، إلى أننى اعتدت أن أفتح يده وأضع المكرونة فيها وكان يصرخ وكأنني أضع عنكبوتًا في يده، إنه يعاني من اضطراب في المعالجة الحسية وترتفع حواسه، واعترفت الأم أوبراين بأن روكو كانت تستهلك أيضاً زجاجات حليب الأطفال حتى سن السادسة.

وقالت: "لقد ذهبنا إلى أخصائي التغذية واقترح علينا مسحوق نسكويك لأنه يمكن أن يحتوي على الكثير من الفيتامينات، مضيفة، أن هذه الحالة أكثر خطورة من الأكل المتطلب، وقد تتسبب في القيء أو الاختناق أو الشعور بالخوف أو الانزعاج بشأن الطعام، وفقًا لمؤسسة Beat الخيرية لاضطرابات الأكل.

وقالت الصحيفة، إنه يختلف عن حالات مثل فقدان الشهية والشراهة للأكل، ولم يتم التعرف على هذه الحالة إلا في عام 2013، بعد أن تم إدراجها في الدليل التشخيصي والإحصائي الأمريكي للاضطرابات العقلية (DSM)، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه "الكتاب المقدس" للأطباء النفسيين.

عادة، تشمل الأطعمة التي يتناولها المصابون بـ ARFID الكربوهيدرات الأساسية مثل الخبز والحبوب الجافة ورقائق البطاطس والبسكويت والشوكولاتة والزبادي، يمكن للأشخاص الذين يعانون من ARFID أيضًا أن يكونوا محددين جدًا بشأن العلامات التجارية والنكهات التي يحبونها، هناك القليل من البيانات الموثوقة حول عدد الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، لكن الدراسات الأولية تشير إلى أنها تؤثر على ما يقدر بنحو 3.2 % من عامة السكان.



طفل يعانى من اضطراب الطعام

يُعتقد أن اضطراب ARFID يصبح واضحًا بحلول سن الرابعة - غالبًا عند تقديم الطعام الصلب، وخاصة الطعام المتكتل أو ذو القوام الذي قد يتقيأه الرضيع.

وقالت أوبراين: إنه مصاب بالتوحد، والعديد من الأطفال المصابين بالتوحد يتبعون نظامًا غذائيًا باللون البيج، فقد كان هذا أكثر بكثير، لقد تناول نظامًا غذائيًا باللون البيج يتكون من بسكويت الكريمة الجافة ثم بدأت في تحويل الشوكولاتة نظامه الغذائي هو شطائر الشوكولاتة القابلة للدهن، وبوب جوز الهند، ورقائق البطاطس المملحة الجاهزة، وأصابع الخبز، ولفائف الخبز.

وأضافت أوبراين، إنه بعد جلستين فقط، جرب السبانخ والتفاح والكمثرى، هذه أشياء لم يحاول تجربتها أبدًا، عادةً ما تكون هناك حاجة إلى نهج علاجي مكثف ومتخصص لعلاج اضطراب ARFID ، في الوقت الحالي، لم يتم تضمين علاج هذه الحالة في إرشادات اضطرابات الأكل، لكن من المعروف أن العلاجات القائمة على الأدلة، مثل العلاج الأسري - للشباب - والعلاج السلوكي المعرفي، والتدخلات السلوكية مثل العمل، والتدريب على إدارة القلق فعالة، يمكن أن يشمل العلاج أيضًا تناول الأدوية أو إدارة التغذية من خلال الدعم من اختصاصي التغذية، والمساعدة في حل المشكلات الحسية.

قال ديفيد كيلموري معالج التنويم المغناطيسي: "لقد كان شرفًا لي أن ألتقي وأعمل مع روكو وعائلته الذين قطعوا رحلة كبيرة هنا وهو في حد ذاته إنجاز بالنسبة لمرض التوحد، كان روكو مرتاحًا جدًا وسعيدًا بتناول الأطعمة مباشرة بعد التنويم المغناطيسي، وكان من دواعي سروري رؤيته وهو يأكل الكمثرى كما لو كان يأكل طوال حياته.