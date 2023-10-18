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جامعة عين شمس تعلن الحداد وتنكس الأعلام حداداً على أرواح الشهداء فى غزة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 08:24 م
جامعة عين شمس تعلن الحداد وتنكس الأعلام حداداً على أرواح الشهداء فى غزة جامعة عين شمس تعلن الحداد
كتب محمود راغب

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استكمالا لحزمة الإجراءات التي اتخذتها جامعة عين شمس لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام.

واعلنت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حالة الحداد وتنكيس أعلام جامعة عين شمس حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمدانى بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.







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