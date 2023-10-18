جامعة عين شمس توجه بتوحيد اسم الدمرداش على جميع مستشفيات المدينة الطبية

كتب محمود راغب

تفقدت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أعمال إنشاء المدينة الطبية العالمية بقلب القاهرة فى جامعة عين شمس للإطلاع على ماتم من أعمال ووضع خطة للإنتهاء وتسليم المشروع.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، و انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس ، الذي سيخدم الآلاف من المرضى.

وخلال الزيارة شددت الدكتورة غادة فاروق على ضرورة تكثيف العمل وسرعة الإنتهاء من هذا المشروع القومي الكبير والمهم ، والذى يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وطالبت بسرعة تقديم التصميمات النهائية للمشروع لإعتمادها وتحديد موعد للتسليم.

كما وجه الدكتور على الأنور عميد كلية الطب، بضرورة توحيد اسم الدمرداش على جميع المستشفيات، كذلك الإهتمام بالواجهات و تصميمها بالشكل الأمثل وتوحيد اللون خاصه فى الخلفيات والجوانب بجميع الجهات لتحسين المظهر الجمالى للمستشفى ، وضرورة حصر باقى الأعمال وعرضها للإتفاق على الفرش المقرر تنفيذه للحصول على الموافقات كذلك توفير أوناش التى تستخدم للصيانة الدورية للمبانى والمنشآت.

واشتملت الزيارة جولة بموقع مستشفى جراحات وأورام الأطفال الجديدة والتى تم الانتهاء من الدور الأول والثانى من إجمالى سبع أدوار، كما شملت الزيارة المرور على موقع إنشاء بنك الدم الرئيسي والحديقة المحيطة بمكتبة عرب المحمدى ، بالإضافة إلى جولة بمبنى مستشفى الطوارئ الجديدة المصممة بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة والجارى استكماله والتى تعد صرح طبى عظيم متكامل للجراحة وخاصة جراحة العظام والباطنة وشملت الجولة 2 دور عمليات و3 أدوار وحدة رعاية متكاملة بما يشمل إجمالى 120 سرير وبالإضافة إلى دور أكاديمى وقاعات محاضرات وأيضاً 60 عيادة طبية تخدم كافة التخصصات.

وتم الانتهاء من تطوير وترميم مستشفى النساء والتوليد، وإنشاء مستشفى جامعة عين شمس الافتراضي، لتقديم برامج تدريبية مدمجة للأطباء وخدمات علاجية متخصصة للمرضى من مختلف الدول لتكون كلية الطب بجامعة عين شمس مركزاً إقليمياً متميزاً.

كما تم تطوير الموقع العام وإنشاء السور الخارجي الذي يحيط بالمدينة الطبية وكلية الطب والجراج متعدد الطوابق حيث جارى العمل به وسوف يتم وضع لوجو المستشفيات على السور، بالإضافة إلى عمل مشاية بطول ٤ متر بجانب السور.

وجار الانتهاء من تطوير بنك الدم الرئيسي ومركز المناظير المجمعة ومركز الطب النفسي والعيادات الخارجية ومركز التدريب بالمستشفيات، كما يجرى إنشاء مستشفى علاج الأورام.

من الجدير بالذكر أن المدينة الطبية لجامعة عين شمس تتضمن 11 مشروعاً، في مقدمتها مشروع الأسوار والبوابات لمنع التكدس، وحديقة الوايلى، وحديقة عرب المحمدى أكبر الحدائق، وحديقة سكن الأطباء، ومشروع حديقة الدمرداش.

كما تتضمن المدينة الطبية ، مستشفى الدمرداش، مستشفى الجراحة، مستشفى الباطنة، مستشفى الأطفال، مستشفى أمراض النساء والتوليد، مركز علاج الاورام والطب النووي، مركز السموم الاکلینیکی، معهد جراحات القلب، مركز البحوث الطبية، بنك الدم الرئيسي، وكلية الطب.

وتهدف أعمال التطوير الإنشائية وتحسين الخبرات البشرية إلى توفير خدمة متميزة للمرضى المترددين على المستشفيات بجودة عالية ومستوى طبی متميز ومعاصر، ورعاية صحية تتماشى مع إرشادات الجودة ومكافحة العدوى، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية وعمل الصيانة اللازمة لها، مع الاهتمام الدائم برفع الكفاءات البشرية من الأطباء والتمريض والإداريين.