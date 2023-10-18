جامعة طنطا ضمن أفضل 80 جامعة عربية وفقا لتصنيف QS Arab Region

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن تحقيق الجامعة المركز 71-80 على مستوى الجامعات العربية للعام 2024 في تصنيف QS Arab Region، والمركز 11 محلياً ضمن 36 جامعة مشاركة ضمنهم 3 جامعات شاركت للمرة الأولى في التصنيف، موضحاً ارتفاع عدد الجامعات المشاركة في التصنيف خلال هذا العام لتصل إلى 223 بزيادة قدرها 32 جامعة عربية.

أكد الدكتور محمود ذكى أن هذا الإنجاز يأتي تأكيداً لجهود الجامعة في تحقيق التميّز الأكاديمي والبحثي والارتقاء بالتصنيفات الدولية، وتحسين جودة المخرجات التعليمية، والنهوض بالبحث العملي، تطبيقاً لمبدأ المرجعية الدولية بالاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس الماضي.

أضاف رئيس الجامعة أن تصنيف QS للجامعات العربية يقدم تقييمًا شاملًا للمؤسسات التعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعكس التقدم والتطور في الجامعات في هذه المنطقة ويقدم للطلاب والباحثين أداة مهمة لاختيار الجامعات والكليات ذات التميّز، ويعتمد على مجموعة من المؤشرات والمعايير، تشمل السمعة الأكاديمية وسمعة التوظيف ونسبة الأساتذة إلى الطلاب و التعاون الدولي للنشاط البحثي وتأثير الويبومتريكس والمزيد.