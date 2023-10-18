اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 10:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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جامعة طنطا ضمن أفضل 80 جامعة عربية وفقا لتصنيف QS Arab Region

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 08:57 م
جامعة طنطا ضمن أفضل 80 جامعة عربية وفقا لتصنيف QS Arab Region جانب من التكريم
الغربية عادل ضرة

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أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن تحقيق الجامعة المركز 71-80 على مستوى الجامعات العربية للعام 2024 في تصنيف QS Arab Region، والمركز 11 محلياً ضمن 36 جامعة مشاركة ضمنهم 3 جامعات شاركت للمرة الأولى في التصنيف، موضحاً ارتفاع عدد الجامعات المشاركة في التصنيف خلال هذا العام لتصل إلى 223 بزيادة قدرها 32 جامعة عربية. 
 
أكد الدكتور محمود ذكى أن هذا الإنجاز يأتي تأكيداً لجهود الجامعة في تحقيق التميّز الأكاديمي والبحثي والارتقاء بالتصنيفات الدولية، وتحسين جودة المخرجات التعليمية، والنهوض بالبحث العملي، تطبيقاً لمبدأ المرجعية الدولية بالاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس الماضي. 
 
أضاف رئيس الجامعة أن تصنيف QS للجامعات العربية يقدم تقييمًا شاملًا للمؤسسات التعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعكس التقدم والتطور في الجامعات في هذه المنطقة ويقدم للطلاب والباحثين أداة مهمة لاختيار الجامعات والكليات ذات التميّز، ويعتمد على مجموعة من المؤشرات والمعايير، تشمل السمعة الأكاديمية وسمعة التوظيف ونسبة الأساتذة إلى الطلاب و التعاون الدولي للنشاط البحثي وتأثير الويبومتريكس والمزيد.
 
 
 
 






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