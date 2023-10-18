تقي من السرطان وأمراض القلب.. تعرف على فوائد القرفة

كتبت فاطمة ياسر

القرفة من التوابل الشهيرة ذات المذاق والرائحة المميزة، وتدخل في العديد من الأطعمة والحلويات، كما أنها لها العديد من الفوائد التي تحل على الجسم عند استخدامها، وهذا ما سنتعرف عليه وفقا لتصريح الدكتور أحمد جودة استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني.