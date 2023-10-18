اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 أكتوبر 2023 05:04 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تحذيرات الرئيس السيسي.. استمرار العمليات العسكرية سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 10:59 م
تحذيرات الرئيس السيسي.. استمرار العمليات العسكرية سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية الرئيس السيسي
رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الرئيس السيسى عدة رسائل فى كلمته اليوم وكان من أهمها أن الوضع الإنسانى فى قطاع غزة أخذ فى التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة وأن استمرار العمليات العسكرية الحالية سيكون لها تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع فى حال عدم تضافر كافة جهود الأطراف الدولية والإقليمية للوقف الفورى للتصعيد الحالي.







الرئيس السيسي

غزة

العمليات العسكرية

القضية الفلسطينية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة