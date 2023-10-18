تحذيرات الرئيس السيسي.. استمرار العمليات العسكرية سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية

وجه الرئيس السيسى عدة رسائل فى كلمته اليوم وكان من أهمها أن الوضع الإنسانى فى قطاع غزة أخذ فى التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة وأن استمرار العمليات العسكرية الحالية سيكون لها تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع فى حال عدم تضافر كافة جهود الأطراف الدولية والإقليمية للوقف الفورى للتصعيد الحالي.
تحذيرات الرئيس السيسي.. استمرار العمليات العسكرية سيكون له تداعيات أمنية وإنسانيةالأربعاء، 18 أكتوبر 2023 10:59 م
الرئيس السيسي
رامى محيى الدين
وجه الرئيس السيسى عدة رسائل فى كلمته اليوم وكان من أهمها أن الوضع الإنسانى فى قطاع غزة أخذ فى التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة وأن استمرار العمليات العسكرية الحالية سيكون لها تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع فى حال عدم تضافر كافة جهود الأطراف الدولية والإقليمية للوقف الفورى للتصعيد الحالي.
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وجه الرئيس السيسى عدة رسائل فى كلمته اليوم وكان من أهمها أن الوضع الإنسانى فى قطاع غزة أخذ فى التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة وأن استمرار العمليات العسكرية الحالية سيكون لها تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع فى حال عدم تضافر كافة جهود الأطراف الدولية والإقليمية للوقف الفورى للتصعيد الحالي.
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