اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تجديد حبس سيدة سرقت مشغولات ذهبية من شقة في الجمالية 15 يوما

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 09:59 م
تجديد حبس سيدة سرقت مشغولات ذهبية من شقة في الجمالية 15 يوما مشغولات ذهبية- أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من ربة منزل تعمل لديها في منطقة الجمالية.
 
وقررت النيابة العامة فى وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.
 
 وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمة عرضت مشغولات ذهبية على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، وبالفحص عثر بحوزتها على مشغولات ذهبية، ومبلغ مالى «مجهولين المصدر»، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها من منزل ربة منزل «تعمل لديها» بأسلوب "المغافلة".
 
وبسؤال المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 






سرقة

جرائم سرقة

عقوبة السرقة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة