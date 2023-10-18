تجديد حبس سيدة سرقت مشغولات ذهبية من شقة في الجمالية 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من ربة منزل تعمل لديها في منطقة الجمالية.

وقررت النيابة العامة فى وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمة عرضت مشغولات ذهبية على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، وبالفحص عثر بحوزتها على مشغولات ذهبية، ومبلغ مالى «مجهولين المصدر»، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها من منزل ربة منزل «تعمل لديها» بأسلوب "المغافلة".

وبسؤال المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.