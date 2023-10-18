اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 09:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بوتين يتعهد ببذل الجهود لتطوير العلاقات بين روسيا وتايلاند بشكل فعال

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 08:23 م
بوتين يتعهد ببذل الجهود لتطوير العلاقات بين روسيا وتايلاند بشكل فعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتطوير العلاقات مع تايلاند، قائلا إنه يتوقع أن يعزز الاقتصادان التجارة بين البلدين.


وقال بوتين "سنبذل كل ما في وسعنا لتطوير العلاقات بأكبر قدر ممكن من التركيز وتقديم مساهمة ملحوظة في تنمية بلدينا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.


وأعرب الرئيس الروسي عن أسفه قائلا "للأسف، تراجعت التجارة الثنائية قليلا وسط الوضع الدولي المضطرب في العام الماضي"، مضيفا أنه يتوقع أن تتمكن اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الثنائي من عكس هذا الاتجاه.


ووصف بوتين العلاقات الإنسانية الحالية بين روسيا وتايلاند بأنها مشجعة.


كما أشار إلى التدفق السياحي المتزايد، مضيفا أن العامين المقبلين سيكونان أعواما من التبادل الثقافي والسياحة بين البلدين.


واختتم بوتين حديثه بالقول: "إننا نتعاون بنشاط على الساحة الدولية أيضا".







فلاديمير بوتين

روسيا

تايلاند

روسيا وتايلاند



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