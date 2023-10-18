وأكد بوتين - في كلمته بالمنتدى الثالث للتعاون الدولي (حزام واحد، طريق واحد) في بكين وفقا لما ذكرته (قناة روسيا) اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء، استمرار مشروع ممر "شمال جنوب" للسكك الحديدية وطرق السيارات في الشطر الأوروبي من روسيا بين بحر البلطيق وجنوب البلاد وصولا إلى إيران.. مشيرا إلى تنفيذ مشروع ربط بحر الشمال والمحيط المتجمد الشمالي وخطوط للسكك الحديدية من وسط سيبيريا جنوبا إلى المحيطين الهندى والهادئ.

وقال إنه يتم حاليا بناء سكة حديدية تربط جمهورية ياقوتيا والشرق الأقصى الروسي وجسورعبر نهري لينا وآمور وتحديث الطرق السريعة .. داعيا الدول المهتمة للمشاركة في تطوير طريق طريق الشمال البحري الذي سيربط العالم.

وأوضح أن روسيا ستظهر فيها العديد من خطوط السكك الحديدية الواعدة، إلى جانب المشاريع الأوراسية التي ستنشئ إطارا لوجستيا موحدا للنقل..لافتا إلى أن الصين تنفذ مبادرة (حزام واحد، طريق واحد) بنجاح وروسيا سعيدة بذلك حيث سيساعد المشروع في حل المشكلات الإقليمية والدولية المهمة والملحة.

وعلى صعيد آخر .. وصف الرئيس الروسى مستوى العلاقات السياسية مع لاوس بأنها "جيدة جدا".. مؤكدا على أهمية تطوير الجانب الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع بوتين مع رئيس لاوس ثونغلون سيسوليث على هامش المنتدى الدولي المنعقد في بكين ، وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) اليوم .

وقال بوتين "إن مستوى العلاقات السياسية بين روسيا ولاوس جيد جدا ولكن من الضروري تطوير الجانب الاقتصادي، وهناك آفاق جيدة للتجارة".. موضحا أنه من المهم تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، حيث إن المؤشرات الاقتصادية انخفضت بشكل طفيف في عام 2022.

وأشار إلى أن نائبة رئيس لاوس باني ياثوتو زارت روسيا في سبتمبر الماضي وشاركت في المنتدى الاقتصادي الشرقي بمدينة فلاديفستوك .. قائلا "اليوم لدينا فرصة لتوسيع رقعة هذا الحوار".

ومن جهته .. أعرب رئيس لاوس عن أسفه لعدم تمكنه من حضور المنتدى الاقتصادي الشرقي السابق، قائلا: "شكرا جزيلا لك فلاديمير بوتين لأنك مشغول للغاية، ولكن هناك فرصة للقاء بك اليوم ، أنا آسف لأنني لم أتمكن من المشاركة في منتدى فلاديفوستوك، الذي دعوتني إليه".